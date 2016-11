Energiebesparing nog nooit zo makkelijk

Regio – Op woensdag 23 november is het Regionale Energieloket voor de regio Amsterdam, Amstelland en Meerlanden gelanceerd. Woningeigenaren uit acht gemeenten in deze regio kunnen via dit online platform eenvoudig aan de slag met energiebesparing en duurzame energie opwekking voor hun woning. Op het energieloket kunnen woningeigenaren een online HuisScan doen om te bepalen wat de beste energiebesparende maatregelen zijn voor hun specifieke woning. Bewoners zien direct wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn van maatregelen zoals zonnepanelen en isolatie, inclusief mogelijkheden voor subsidies en financieringsmogelijkheden. De kennisbank van het energieloket geeft inwoners ook informatie over allerlei maatregelen zoals isolatie, HR++ glas, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Reinier Schneider van het Regionaal Energieloket: “De online huisscan geeft in een paar minuten inzicht in de mogelijkheden voor elke woning. Bovendien verwijzen we mensen direct naar regionale vak bedrijven om het werk uit te voeren.” Via een reviewsysteem is direct te zien hoe andere woningeigenaren die bedrijven hebben beoordeeld. Woningeigenaren zijn dankzij een extra installatiegarantie via www.regionaalenergieloket.nl verzekerd van een goede afronding van de klus

Op de foto v.l.n.r. wethouders Jop Kluis, Jacqueline de Maa, Hans Bouma, Peter Bot, Ruud Grondel en David Moolenburgh.