En daar gaat het bankkantoor…

Aalsmeer – En daar gaat het Rabobank-imperium aan de Stationsweg. Het ‘kleine’ pand is al helemaal gesloopt, nu wordt het grote kantoor langzaam leeg ‘gehapt’. Al meer dan de helft van het gebouw is weg. Vele inwoners volgen de sloop op de voet. Maar nu ontstaat ook enige argwaan. Is dit wel verantwoord? Wordt op deze manier van slopen het gebouw niet instabiel? Het zou toch niet dat de boel instort en puinstukken op het trottoir en het wegdek belanden… Of op het naastgelegen pandje van de kapper… Hopen maar dat het sloopbedrijf veel ervaring heeft met deze manier van laten verdwijnen van kantoren!