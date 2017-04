Elmer Boon kampioen Micro Magic zeilen

Aalsmeer – In het Friese Heegh werd afgelopen weekend het nationaal kampioenschap Micro Magic zeilen gevaren. Beide dagen stond er erg weinig wind, maar het was toch prachtig zeilweer. Elmer Boon (NED 1984) uit Bovenkerk won vorige maand het Europees kampioenschap in Brugge en was de te kloppen man. Maar dat lukte geen der andere deelnemers. Op de eerste dag kwam de Duitse zeiler Ralf Bohnenberger (GER 188) met vier eerste plaatsen nog goed mee, maar hij moest zondag weer wat toegeven en werd uiteindelijk vierde in totaal. Elmer Boon werd met overmacht kampioen. Hij won van de 26 races er maar liefst 14 en scoorde daarmee 31 punten, voor Marcel Klein (NED 780) uit Groningen met 68 punten. De Aalsmeerder Klaas Spaargaren (NED 118) schoof op zondag nog even door van de vierde plaats in het tussenklassement naar de derde plaats met 74 punten, Hij won uiteindelijk 4 races. Open www.micromagic.nl voor alle informatie en fraaie foto’s.

Theo van Mierlo