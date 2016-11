Elektrische duofiets voor De Spil

Kudelstaart - Woonvoorziening De Spil in Kudelstaart kon onlangs een elektrisch duofiets aanschaffen voor haar cliënten. Naast gelden die door de cliënten zelf met een sponsoractie waren opgehaald, deed een bijdrage van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart een stevige duit in het zakje. De bijdrage van de stichting is afkomstig uit de opbrengst van de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart van mei dit jaar.

Om die reden nodigde Elena Schouten van Woonvoorziening De Spil in Kudelstaart de secretaris van de Kudelstaartse veiling, Marlouke Sparnaaij, uit om de nieuwe aanwinst te bewonderen. De Spil vierde dit jaar het 15-jarig bestaan in Kudelstaart. De oude duofiets was, mede door intensief gebruik, regelmatig stuk. Hij werd vaak gebruikt door bewoners die niet zelf kunnen fietsen, maar dat onder begeleiding wel kunnen.

De nieuwe elektrische duofiets kon als een cadeau aan de bewoners met een beperking worden aangeboden. Zij toonden zich bijzonder ingenomen met de prachtige nieuwe fiets. De eerste rondjes zitten er al op.