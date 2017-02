Eis: Zes jaar en TBS voor poging tot doodslag

De Ronde Venen – De officier van justitie heeft 6 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen de 70-jarige R.v.d.V uit De Rode Venen voor poging doodslag. De man probeerde vorig jaar juli in Mijdrecht zijn echtgenote met een broekriem te wurgen omdat zij van de man wilde scheiden. De verdachte zegt zelf zich de gebeurtenis niet meer te kunnen herinneren, de officier van justitie gelooft geen woord van ´het geveinsde geheugenverlies´. Naast de celstraf wil de openbaar aanklager dat de man zijn vrouw ongeveer € 9.000,– schadevergoeding betaald.

,,Hij voelde zelfs nog aan haar hoofd om te checken of ze nog leefde“. De officier van justitie is er zeker van dat de verdachte zich bewust was van wat hij op 9 juli vorig jaar in Mijdrecht had gedaan. Namelijk zijn vrouw in blinde woede op de Energieweg in Mijdrecht proberen te wurgen. Toen hij in paniek op de vlucht sloeg, bleek zijn vrouw nog in leven. Een buurtbewoner vond haar rond 5.00 uur bewusteloos op straat en schakelde de politie.

De verdachte schudt zijn hoofd. Hij vindt het moeilijk te moeten horen wat er met zijn vrouw die zaterdagochtend is gebeurd. Zijn vrouw die hij 7 jaar geleden eeuwige trouw beloofde en waarvan hij zielsveel hield.

Een psycholoog en een psychiater hebben de verdachte onderzocht en geconstateerd dat de man op het moment van het delict niet volledig toerekeningsvatbaar was. Voor de officier van justitie reden om niet poging moord maar poging doodslag te eisen. Ook concluderen beide deskundigen dat de verdachte behandeld moet worden om zijn emoties onder controle te krijgen. In de manier waarop dat moet gebeuren verschillen beide deskundigen sterk van mening. De psycholoog adviseert TBS met dwangverpleging. Ook omdat hij vindt dat de kans op recidive extreem hoog is. De psychiater denkt dat opname in een Forensisch Psychiatrische Kliniek voldoet en schat de kans op recidive laag in. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.