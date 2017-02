Eigen feest door/voor leerlingen Westplas

Aalsmeer – De leerlingen uit het derde jaar van de Westplas Mavo organiseren hun eigen uitgaansavond in cultureel jongeren centrum N201. Dit doen zij tijdens het Do-it!-project van Cultuurpunt Aalsmeer.

Tijdens dit project daagt combinatiefunctionaris Lennard Gols van het Cultuurpunt de leerlingen uit om na te denken over hun culturele voorkeuren. “Vaak denken leerlingen aan klassieke muziek of een schilderij als ze aan kunst of cultuur denken”, aldus Lennard Gols. “Ons doel is om de jongeren aan het denken te zetten over hun eigen culturele interesses. Dit doe ik bijvoorbeeld door ze te vragen welke muziek ze op Spotify luisteren en of dat dan geen cultuur/kunst is.”

Nadat Lennard met de leerlingen heeft besproken hoe breed kunst en cultuur kan zijn en de leerlingen hebben ondervonden dat ze dus wel iets met kunst en cultuur hebben, krijgen ze de opdracht om hun eigen ultieme culturele avond vorm te geven. De beste en origineelste ideeën worden gebundeld. Samen met de bedenkers wordt het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Deze keer heeft dat geleid tot het feest ‘Exposed’. Voor deze Do-it- avond die plaats vindt op 24 februari hebben de jongeren niemand minder dan rapper Josylvio weten te strikken. Deze rapper, befaamd van zijn recente debuut ‘Ma3seb’ is een YouTube hit en veel gestreamd op Spotify.

Naast deze rapper zal DJ collectief ‘Geschikt Soundsystem’ de lekkerste urban hits draaien.

En om de avond op te warmen staat DJ Music Mouse achter de draaitafels. Deze jonge talentvolle EDM DJ, luisterend naar de naam Michael Masseurs, is leerlingen van de Westplas Mavo en krijgt hierdoor de kans om voor zijn medeleerlingen te draaien. De organisatoren sluiten de avond in(hard)stijl af met DJ collectief Hardshape. Deze mannen proberen de tent nog een laatste keer af te breken voordat de lichten uitgaan.

Kaarten voor deze Do-it! avond zijn te koop bij de verschillende kaartverkopers van de Westplas en bij Cultuurpunt Aalsmeer voor 5 euro. Aan de deur zijn de kaarten op de avond zelf voor 7 euro te koop. Maar wees er snel bij, want op is op!

Deze Do-it! komt tot stand binnen Nix18 Aalsmeer, waarin Brijder Jeugd, Cultuurpunt Aalsmeer, N201 Aalsmeer, De Binding en DOCK Aalsmeer zich verenigd hebben.