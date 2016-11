Eerste prijs Flora op streekfestival

Aalsmeer - Zaterdag 5 november heeft muziekvereniging Flora onder leiding van dirigent Dick-Jan Veerbeek deelgenomen aan het streekfestival in Bodegraven. De jury, bestaande uit Leon Vliex en Rob Goorhuis, beoordeelde twee muziekstukken, te weten ‘Adornia’ en ‘Hispaniola’.

Voor ‘Adornia’ kreeg Flora gemiddeld 82,75 punten, volgens de jury met een overtuigend intro gespeeld, mooi orkestspel met een mooie warme klank, een genoegen om naar te luisteren! ‘Hispaniola’ werd gewaardeerd met 81,75 punten. Voor de twee muziekstukken werd gemiddeld 82,25 punten gescoord, goed voor de eerste prijs!

In haar eindrapport was de jury enthousiast over het optreden van muziekvereniging Flora en de aanpak van dirigent Dick-Jan Veerbeek, iemand die leeft voor de HaFaBra. Muzikanten en dirigent zijn heel blij met dit mooie resultaat. Het v olgende belangrijke evenement is deelname aan het KNMO concours in Zutphen op zondag 27 november.

Nieuwe muzikanten welkom

Wilt u/jij ook deel uit maken van dit orkest? Nieuwe muzikanten, ervaren of onervaren, jong of oud, zijn van harte welkom. Loop gerust eens binnen tijdens een repetitie. Het orkest oefent iedere maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur in het eigen clubgebouw aan de Wim Kandreef 1 te Kudelstaart.