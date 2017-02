Eerste Ladies Rally in Aalsmeer

Aalsmeer – Op zondag 7 mei kun je meedoen aan een heuse Ladies Rally. “Wat ze in ’t Gooi kunnen, kunnen wij hier in Aalsmeer ook”, roepen de organisatrices Kirsten Verhoef en Ineke Loogman. Ellen van Beek staat de dames bij met de voorbereidingen van dit leuke evenement. De opbrengst van de rally, die doorspekt zal zijn van hilarische opdrachten, zal gaan naar een goed doel. Er is gekozen voor Ons Tweede Thuis in Aalsmeer. Kirsten: “Die gaan een nieuwe tuin/buitenplaats aanleggen, dus we hopen dat we ze een overkapping en een lounge-set kunnen aanbieden, maar eventueel ook aanpassingen voor de skelterbaan. Die moet geverfd worden met speciale verf. Het ligt natuurlijk een beetje aan het bedrag.” Je kunt je nog opgeven voor de Ladies Rally. Er zijn drie klassen: oldtimers, cabrio’s en overig. “We starten, na een kop koffie met wat lekkers erbij, vanaf The Beach om 10.30 uur en gaan in twee groepen. Iedereen ontvangt een routeboekje en een goodiebag en na de briefing zullen de equipes een voor een starten. Halverwege ontmoeten zij elkaar tijdens een uitgebreide High Tea op een prachtige locatie. De finish is bij de Arendshoeve in Rijsenhout alwaar het thuisfront de dames hopelijk zal opwachten. Partners en derden zijn dus van harte welkom voor de aansluitende prijsuitreiking en een gezellige barbecue.” Er zijn naast de nummers 1, 2 en 3 nog andere leuke prijzen te verdelen. Er zal bijvoorbeeld gelet worden op de uitdossing van de auto’s én de inzittenden voor een stylingprijs. De organisatrices hebben al flinke voorpret: “We zijn grappige opdrachten aan het verzinnen en we denken dat het een vrolijke dag gaat worden. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind. We hebben gelukkig al enkele sponsoren gevonden die ons financieel bijstaan, maar kunnen er zeker nog meer gebruiken. En als het een succes wordt, waar wij van overtuigd zijn, dan zal dit, net als in ’t Gooi, een terugkerend evenement worden!” Kijk voor informatie en/of aanmelding op www.rallyclubaalsmeer.nl of www.syltsupport.nl

Door Miranda Gommans

Foto: De organisatrices: Ineke achter het stuur, bijrijdster Ellen en Kirsten naast de Mercedes.