Eerste kievitsei gevonden in Mijdrecht

Mijdrecht – Op donderdag 9 maart vond Flip ter Heide, vrijwilliger van de Weidevogelgroep de Ronde Venen, het eerste kievitsei van Nederland in Mijdrecht. Het eerste kievitsei is een voorbode van de lente en het symbool van de start van het weidevogelseizoen. Maar de afgelopen jaren is het geen reden tot feest, want het gaat al jaren slecht met de weidevogels. Het eerste kievitsei symboliseert voor Landschap Erfgoed Utrecht daarom ook de grote zorg die nodig is om de weidevogels als kievit, grutto en scholekster te beschermen. Want van de herkenbare roep van de grutto en de duikvluchten van de kievit moeten toch ook de volgende generaties kunnen genieten?

De kievit en grutto zijn door de provincie Utrecht uitgeroepen tot 2 van de 41 icoonsoorten die actief beschermd moeten worden. Er zijn echter nog geen beheersmaatregelen opengesteld voor 2018. De wil is er dus wel, maar de uitvoering niet..

Help ook mee om de weidevogels te beschermen

Er zijn ieder jaar veel nieuwe vrijwilligers nodig om de nesten van de weidevogels op te sporen en te beschermen. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op www.landschaperfgoedutrecht.nl. Onder vrijwilligers vindt u een overzicht van alle weidevogelbeschermingsgroepen in de provincie Utrecht. Neem contact op met een plaatselijke weidevogelbeschermingsgroep om u aan te melden. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Landschap Erfgoed Utrecht, tel 030 220 55 34 of via info@landschaperfgoedutrecht.nl.