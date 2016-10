Eerste Game-Lan Party in Westend

Amstelland - Op zaterdag 29 oktober van 10.00 tot 16.00 uur vindt in wijkcentrum Westend de eerste Game Lan party plaats. Deze party wordt gehouden ter ere van de opening van het nieuwe winkelcentrum.

Wat is een Game Lan party? Via netwerkkabels (Lan) wordt een serie (spel)-computers met elkaar verbonden om met of tegen elkaar een computerspel te spelen.

Hiervoor moeten de deelnemers hun eigen (spel)computer meenemen, een lange netwerkkabel (UTP) en een verlengsnoer. Zorg ervoor dat jouw favoriete spellen op je computer staan. Deze spellen moeten ook vermeld worden bij opgave.Er kunnen slechts 25 mensen meedoen, dus wees snel!

Waar: Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, Amstelveen.

Kosten 7,50 euro.

Aanmelden: Tjerk Jaarsma tjerkjaarsma@hotmail.com o.v.v. favoriete spellen.