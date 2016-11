Eerste editie Ben’s Metalfest in N201

Aalsmeer - Met maar liefst zeven bands op het programma belooft de eerste editie van Ben’s Metalfest op zaterdag 12 november in N201 een heel spektakel te worden voor liefhebbers van authentieke heavy metal. Vanaf ’s middags 15.00 zullen de bands Martyr, Mother of sin, Vexation, Marcel Coenen, Jackal, Jewel en Most wanted het publiek trakteren op heavy metal van de bovenste plank! Het festival is een initiatief van Benny van den Dam, zelf drummer bij de band Vexation. Nederland heeft heel wat te bieden op heavy metalgebied en dit festival is in zijn geheel gewijd aan de bands en de fans van dit genre zonder torenhoge prijzen en hele dure buitenlandse acts op het podium. Wel heeft de organisatie metal legendes Martyr en Jewel weten te strikken en ook gitaarvirtuoos Marcel Coenen komt een optreden weggeven en de muzikale kwaliteiten van de andere bands Jackal, Mother of sin, Vexation en Most Wanted is eveneens van zeer hoog niveau en welbekend bij een groot metalpubliek. Alle bands spelen een lekker lang repertoire van 40 tot 60 minuten per band en er zal volop merchandise verkrijgbaar zijn. Ook aan de innerlijke mens is gedacht want er is een cateraar aanwezig om alle bandleden en bezoekers van een verse, overheerlijke avondmaaltijd te voorzien!

Kaarten à 12 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via bensmetalfest@hotmail.com en ook aan de bar van rockclub the Cave in Amsterdam en N201 tijdens openingstijden. Het aantal kaarten is beperkt tot 250 en de voorverkoop begint al aardig op te lopen, dus vooraf een kaartje aanschaffen is verstandig. Bovendien kun je met een voorverkoopkaartje korting krijgen op je avondeten tijdens het festival. Meer info op de Facebookpagina van Ben’s Metalfest. De zaal is open vanaf 14.30 uur. Eerste band treedt om 15.00 uur.