Eerste bewoner de Maricken ontvangt welkomstpakket

Wilnis – Op woensdag 26 oktober 2016 hebben Edwin Zwart en Nant Hartel namens alle ondernemers in Wilnis de eerste bewoners van het nieuwbouwproject de Maricken een welkomstpakket overhandigd. Hiermee willen zij de nieuwe inwoners van de wijk welkom heten in Wilnis. Bouwmaatschappij Verwelius heeft vorige week de eerste 12 woningen opgeleverd aan haar huurders en nu wonen de eerste bewoners er al. De ondernemersvereniging Wilnis ziet de Maricken als een goede impuls voor de detailhandel in het dorp en ontvangt de bewoners dan ook hartelijk met een ludieke mand met producten van de plaatselijke ondernemingen. In de nieuwbouwwijk de Maricken wordt inmiddels volop gebouwd. Komend jaar worden de 168 nu in aanbouw zijnde eengezinswoningen gefaseerd opgeleverd. Naast de eengezinswoningen zijn ook de luxe twee-onder-één kap woningen in het deelproject Wilnis Wit in aanbouw.