Eerste Aalsmeer Pas voor Wietse

Aalsmeer – Met koffie, gebak en bloemen is afgelopen donderdag 29 september de Aalsmeer Pas gelanceerd. In het gemeentehuis startte de presentatie met een uitleg van wethouder Ad Verburg. De Aalsmeer Pas is voor inwoners die van een inkomen op of rond het sociaal minimum moeten leven. De gemeente vindt het belangrijk dat ook deze groep inwoners mee kan doen in de maatschappij. Met de Aalsmeer Pas krijgen zij kortingen en voordelen bijj landelijke, regionale en lokale aanbieders in de sport-, cultuur- en amusement-branche. Voorbeelden hiervan zijn attractieparken, bioscopen en musea.

In Aalsmeer biedt de bibliotheek liefst 50 procent korting bij abonnementen voor zowel de jeugd als volwassenen en kan met reductie de Poel ontdekt worden tijdens een tochtje met de Westeinder Rondvaart. Meerdere bedrijven hebben al aangegeven korting of voordeel te willen geven aan de houders van de Aalsmeer Pas. De gemeente hoopt dat nog diverse bedrijven en instellingen de minima een steuntje in de rug willen geven en korting of voordeel gaan aanbieden. Kijk hiervoor op de website (www.aalsmeer.nl) of bel voor meer informatie.

De animo voor de Aalsmeer Pas blijkt bijzonder groot. De advertentie in de krant vorige week leverde al direct zo’n 100 aanmeldingen op en nog steeds druppelen de aanvragen binnen. Uiteindelijk denkt de gemeente zo’n 800 passen (ieder familielid een eigen exemplaar) te verstrekken. De Aalsmeer Pas wordt na goedkeuring automatisch thuis bezorgd.

De eerste Aalsmeer Pas is overhandigd aan Wietse Strampel. In de bibliotheek toonde hij trots zijn kortings- en voordeelpas en gaf aan hier zeker gebruik van te zullen gaan maken. De overdracht vond plaats in bijzijn van Anton Furnee, hoofd bibliotheek, en wethouder Ad Verburg. De heer Strampel kreeg ook nog iets extra’s: Een mooie bos bloemen! Al met al een feestelijke dag voor de gemeente, die hiermee haar voornemen om de minima een hart onder de riem te steken ten uitvoer brengt, en natuurlijk voor de ontvangers van de Aalsmeer Pas, die voordelen en kortingen goed kunnen gebruiken om ‘gewoon’ mee te kunnen draaien in de maatschappij.

Foto: Van links naar rechts: Anton Furnee, hoofd bibliotheek, Wietse Strampel (ontvanger van de eerste Aalsmeer Pas) en wethouder Ad Verburg van sociale zaken.