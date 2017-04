Eenmalige verkoop toneelkostuums

Kudelstaart – Het is 25 jaar een begrip geweest: de verhuur van de kleding en decorstukken van de Kudelstaartse toneelvereniging voor zeer uiteenlopende doeleinden: een bonte avond, thema feesten, carnaval, bruiloftsacts en zo veel meer. Wekelijks op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur toog menigeen naar dat overvolle plekje achterin de kas bij Groeipassie te Leimuiden (voorheen Tuincentrum Buskermolen) aan de Herenweg 23.

Voor een klein huurprijsje kon je de meest gekke kostuums huren en zodoende de blits maken. Henny v/d Laarse is één van de drijvende krachten achter dit geheel. Heel wat kostuums komen van haar hand, uren heeft zij achter de naaimachine gezeten om de meest prachtige creaties te maken. Aanvankelijk werden deze gebruikt op het podium, daarna belanden dit in de verhuur. Zij was het ook die 25 jaar lang wekelijks in het kledingwinkeltje de klanten op weg hielp, geholpen met 1 van de leden van de vereniging en in het bijzonder door Tineke van Kleef en Tiny Maas.

Maar de kledingverhuur sluit na 25 jaar de deuren; mede door de opkomst van internet hebben de kleding en decorstukken steeds minder aftrek. Daarom wordt nu de collectie aangeboden voor liefhebbers. Op zaterdag 15 april tussen 12.00 en 14.00 uur kunnen geïnteresseerden hun slag slaan. Wilt u uw carnavalsgarderobe aanvullen of gewoon even neuzen tussen alle gekkigheid die er te verkrijgen is? Van harte welkom bij deze eenmalige unieke uitverkoop. De verhuurlocatie is gesitueerd in Groeipassie aan de Herenweg 23 te Leimuiden. Er hangen geen prijskaartjes aan de kleding, een vrijwillige bijdrage ten gunste van de vereniging wordt op prijs gesteld.

Foto: Tiny Maas (links) en Tineke van Kleef. Zittend in het midden: Henny vd Laarse.