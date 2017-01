Eend vast in ijs!

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 28 januari zat een eend vast in het ijs van de sloot langs de Korfstraat. Om 14.22 uur ging de pieper bij de brandweer met de melding ‘dier te water’. De eend deed continue pogingen om los te komen, maar z’n pootje bleek flink vast gevroren. De brandweer heeft hulp geboden. Een van de brandweermannen is in een overlevingspak te water gegaan om het dier te bevrijden. Ook de dierenambulance is ter plaatse geweest, maar deze kon onverrichte zaken terug naar huis. Toen de eend eindelijk los was, ging hij er snel en luid kwakend vandoor. Dit laatste zal wel een bedankje zijn geweest… De vrijwilligers van de Aalsmeerse brandweer bieden als nodig hulp aan mens én dier. Hulde!

Foto: www.kicksfotos.nl