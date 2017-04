Eefke en Nikkie bijna klaar voor EK twirl

Rijsenhout – Afgelopen zondag 2 april hebben Eefke en Nikkie de laatste voorbereidende wedstrijd met het pomponteam gehad. De wedstrijddag was in de Safarihal in Maarssen. De dag begon al vroeg met de solo onderdelen voor alle EK deelnemers.

Pas als laatste onderdeel was het pomponteam aan de beurt. De 28 twilsters liepen in strakke formatie op en lieten een routine zien die iedere wedstrijd weer beter wordt. Bij de opmars voor de prijsuitreiking kwamen alle 70 deelnemers voor het EK in trainingspak van het Nederlands equipe, de vloer kleurde er oranje van. De jury beloonde het pomponteam met 85,5 punten en een gouden medaille. Na de lange wedstrijd dag kwamen de twirlsters nog bij elkaar en kregen zij de laatste informatie voor het EK, ook kregen zij nog een t-shirt uitgereikt van de bond. Als laatste werd de opmars voor de openingsceremonie voor het EK geoefend, op muziek, twee aan twee, al zwaaiend en kijkend naar het publiek.

Aanstaande zondag 9 april gaan de Rijsenhoutse zusjes Eefke en Nikkie en de andere leden van het pomponteam nog de laatste puntjes op de i zetten tijdens een lange trainingsdag en kan maandag 10 april de reis naar Porec te Kroatië beginnen. Woensdag zal de openingsceremonie zijn en dan volgen er vier dagen competitie tussen de 14 deelnemende landen. Zaterdagavond 15 april zullen Eefke en Nikkie dan eindelijk de vloer op mogen om samen met de ander 26 ‘pommers’ hun show neer te zetten en dan in afwachting op de prijsuitreiking op zondag.