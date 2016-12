Duurzame woningen in sociale huur op Vinkeveld

Op 6 december hebben GroenWest en Bébouw Midreth B.V. het Design & Build-contract voor Vinkeveld in Vinkeveen getekend. Op deze locatie worden 38 sfeervolle jaren ’30 eengezinswoningen in de sociale huur gebouwd.

Duurzaam en energiezuinig In het plan Vinkeveld worden ongeveer 190 woningen gebouwd, zowel koop als huur. GroenWest heeft Bébouw Midreth, een VolkerWessels onderneming, opdracht gegeven voor de bouw van 38 sociale huurwoningen. Kenmerkend voor de sfeervolle woningen is dat zij duurzaam en energiezuinig worden. Zo worden er naast goede isolatie van de gevel en het glas (driedubbelglas) ook zonnepanelen aangebracht. Verdooren:

In het voorjaar 2016 is de aanbesteding van het project gestart. Na een zorgvuldig beoordelingsproces heeft GroenWest gekozen voor Bébouw Midreth. Het streven is om eind 2016 het definitief ontwerp klaar te hebben en de omgevingsvergunning in te dienen. Dan kan er voor de zomer van 2017 gestart worden met de bouw van de woningen. De oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2018.