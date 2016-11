Duurzaam wonen nog nooit zo eenvoudig

Op woensdag 23 november 2016 wordt het Regionaal Energieloket voor de regio Amsterdam en Amstelland & Meerlanden, waaronder de gemeente De Ronde Venen, gelanceerd. Via dit digitale platform kunnen woningeigenaren uit De Ronde Venen eenvoudig aan de slag met ‘energiebesparing en duurzame opwekking van energie’.

Regionaalenergieloket.nl

Op het energieloket kunnen inwoners kennis opdoen over energiebesparende maatregelen zoals isolatie, HR++ glas, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Ook kunnen woningeigenaren een online HuisScan doen om te bepalen wat de beste energiebesparende maatregelen zijn voor hun specifieke woning. Bewoners zien direct wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn van maatregelen zoals zonnepanelen en isolatie, inclusief mogelijkheden voor subsidies en financieringsmogelijkheden. Tegelijkertijd worden mensen via het loket doorverwezen naar (regionale) vakbedrijven en via een reviewsysteem kan men zien hoe andere woningeigenaren deze bedrijven beoordelen.