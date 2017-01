Duur ‘belletje’ voor inwoner

Aalsmeer – Een 29-jarige bestuurder is effe bellen in de auto vrijdag 27 januari duur komen te staan. Bij controle bleek dat hij in het bezit was verdovende middelen. De man reed rond 17.30 uur al bellend over de Ophelialaan. Hij had kort daarvoor iemand in de auto gehad en de agenten vermoeden dat hij verdovende middelen verhandelde.

104 Wikkels cocaïne

Op de Aalsmeerderweg stelden de agenten een nader onderzoek in en met medewerking van de bestuurder doorzochten zij de auto. Bij het stuur van de auto troffen zij liefst 104 wikkels aan met cocaïne. De verdovende middelen en auto is in beslag genomen.

Illegaal vuurwerk

In de woning van de verdachte heeft de politie ook nog eens 50 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Ook deze partij is in beslag genomen. De 29-jarige man uit Aalsmeer is aangehouden en zit nog vast.