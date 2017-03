Op puntje van je stoel bij Aalsmeer Flower Cup

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 18 maart vond in de Bloemhof het internationale trampolinetoernooi om de Aalsmeer Flower Cup plaats. Meer dan 300 deelnemers uit diverse Europese landen, Canada, Amerika en onder andere Argentinië namen deel aan dit spektakel. En wat was het spannend. Duizelingwekkende sprongen op grote hoogtes, die niet altijd goed afliepen. Menig bezoeker zat op het puntje van zijn of haar stoel.

Naast diverse toppers waaronder de Nederlandse kampioenen Jimmy Demmers (heren) en Pascal Wiebering (dames) en de Olympische springer Bo Bet, die tijdens de vorige editie nog het zilver greep, namen ook veel jonge talenten deel. Voor hen was het de eerste meting met de mondiale top. Overdag vonden kwalificaties plaats, zaterdagavond de finales en deze trokken veel bezoekers.

Bij de heren klasse 1 is de Flower Cup gewonnen door Immanuel Kober van MTV Stuttgart. Beste Nederlander was Roel Teillers van Triffis Alkmaar op plaats vijf. Melvin Dokter van SV Omnia eindigde op plaats veertien. Bij de dames klasse 1 is het goud uitgereikt aan Sviatlana Makshtarova uit Azerbaijan. Pascal Wiebering van Triffis Alkmaar bemachtigde het brons.

In de categorie jongens was het goud voor Jérémy Chartier uit Canada. Zilver Schmitz van KDO Apeldoorn was met een vijfde plaats de beste Nederlander. In de categorie meisjes is de hoogste eer behaald door Carlotta Amedick van NTB Duitsland. Beste Nederlander, op plaats vijf, was Gerlissa van de Groep van KDO Apeldoorn.

In de heren klasse 2 ging de cup naar Alexandros Makris uit Griekenland. Op twee Mads Ottenbros en op drie Nick Vonk, beiden springers van Triffis Alkmaar. Max Bijenveld van SV Omnia eindigde als dertiende. Ook goede resultaten voor Boris Claus zestiende, Fenno van Beek zeventiende en Sem van Tol negentiende van SV Omnia. In de dames klasse 2 eveneens Grieks succes. Goud voor Lidia Toustzoglou. Beste Nederlander was Femke van der Venne van Turnoss. Marlies Kok en Lucinda de Graaff van SV Omnia eindigden respectievelijk op de plaatsen 46 en 54. Kijk voor alle uitslagen op www.flowercup.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl