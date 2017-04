Duif Cees van Vliet het snelst

Aalsmeer – Zaterdag 8 april stond de eerste officiële vlucht van het seizoen 2017 vanuit het Belgische Duffel op het programma. De duiven werden vanwege de vele bewolking om 10.45 uur gelost. Om 12.13.02 uur meldde zich de 16-186 zich bij Cees van Vliet op het hok en deze duif bleek de snelste van dit concours te zijn. De 186 maakte een snelheid van 1454,264 meter per mint, dat is ruim 87 kilometer per uur. Dirk Baars uit Kudelstaart werd tweede en Comb v. Leeuwen & v. Grieken uit Aalsmeer werd derde. De volledige:

1. C. van Vliet Kudelstaart

2. D. Baars Kudelstaart

3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken

4. D. de Klerk Nieuw Vennep

5. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart

6. J.H. van Duren Amstelveen

7. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug

8. A.J. van Belzen Kudelstaart

9. L. v.d. Sluis Uithoorn

10. Comb. Baas-Berg De Kwakel

11. Comb. van Ackooy Hoofddorp

12. J. Vijfhuizen De Kwakel

13. E. Wiersma Amstelveen

14. M. de Block Aalsmeer

15. Darek Jachowski Mijdrecht

16. Th. v.d. Wie Aalsmeer

17. A. v.d. Wie Aalsmeer

18. W. Wijfje De Kwakel

19. A. M. Duivenvoorde De Hoef

20. Tim Rewijk De Kwakel

21. J.A. van Dijk Aalsmeer