‘Dubbelzinnig’ thema Carnaval Kudelstaart

Kudelstaart – Van 24 februari tot en met 1 maart wordt er weer carnaval in Kudelstaart gevierd. Dit jaar dompelt Poelgilderdam zich in de feestvreugde onder het thema ‘Dubbelzinnig’. Net als vorig jaar gaat Prins Peter de derde de geordende chaos leiden en samen met zijn Raad van Elf heeft hij al de nodige voorbereidingen getroffen voor een carnavalsweek voor jong en oud.

De grote optocht gaat zondag 26 februari om 12.11 uur van start bij het Dorpshuis. Opgeven voor deelname aan de optocht kan nog tot 4 februari via info@pretpeurders.nl, maar langs de weg kijken en daarna mee feesten in de dorpstaveerne is natuurlijk ook heel gezellig.

Zaterdagmiddag 25 februari staat geheel in het teken van de kindercarnaval. Om 13.01 uur kan alle jeugd zich verzamelen op de parkeerplaats achter De Dorpstaveerne. Vanaf daar gaat de stoet met versierde wagens en fietsen naar woonwijk De Rietlanden, waar omstreeks 13.41 uur ballonnen worden opgelaten. Daarna gaat de kindermiddag verder in het Dorpshuis. Deelname en toegang is gratis, opgeven is niet nodig.

Het prinsenbal op zaterdagavond 25 februari belooft weer een groot feest te worden.

De kaartverkoop start op zaterdag 11 februari bij Gall&Gall in Kudelstaart. Wees er op tijd bij, want op is op! Kijk voor meer informatie op: www.pretpeurders.nl.