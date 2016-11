Druk en gezellig bij aankomst Sinterklaas

Aalsmeer – Wat een gezelligheid en wat een drukte. Sinterklaas is vandaag, zaterdag 12 november, gearriveerd in Aalsmeer. Rond twee uur in de middag meerde de boot aan bij de tuin naast het Zorgcentrum en heel veel kinderen en (groot)ouders waren aanwezig om de Sint en zijn vele Pieten een warm welkom te geven. Een gevarieerd gezelschap aan Pieten had de goedheiligman meegenomen: Kleine Pieten, Meisjespieten, Bouwpieten en natuurlijk was de Hoofdpiet er ook bij. Voor hem een niet zo heel plezierige taak. Hij moest de politie assisteren, want er was geld gestolen vanaf de pakjesboot. Hopelijk is de dief gearresteerd en kunnen cadeautjes gekocht worden voor alle kinderen.

Bij de molen was muziek, DJ Piet was ook meegekomen. De Danspieten (en kinderen) vonden het geweldig. Lekker dansen op swingende Sintmuziek na weken van stil zitten op de boot. Door de Gympieten werden allerlei capriolen uitgehaald, terwijl de Kokpieten aan het werk gingen om de pepernoten voorraad aan te vullen.

In het gemeentehuis was de ontvangst van Sinterklaas door burgemeester Nobel. De Pieten waren al eerder gearriveerd. De vele kinderen vermaakten zich in de burgerzaal prima met de ‘drukspoken’ uit Spanje. Wie wilde mocht een liedje zingen of een kunstje doen op het podium voor Sinterklaas.Wat een feest dat eigenlijk veel te snel weer was afgelopen. Een troost, schoen zetten mag zaterdagavond, dat heeft Sinterklaas zelf gezegd!

Donderdag meer in de krant met natuurlijk veel foto’s van de Fotopiet.