Drukke dagen voor brandweer Aalsmeer

Aalsmeer - Drukke dagen voor de vrijwilligers van het brandweerkorps Aalsmeer. Afgelopen weekend waren de collega’s van Uithoorn een dagje op stap en werd dubbele dienst gedraaid.

Maandag 19 september rond kwart over één in de middag is de brandweer uitgerukt voor een gaslek in het Seringenpark. Netwerkbeheerder heeft aan beide zijde van de leiding een ballon geplaatst zodat de lekkage gedicht kon worden. Uit veiligheidsoverwegingen zijn brandweerlieden ter plaatse gebleven totdat de leiding was gerepareerd.

Dinsdag 20 september, even voor half twaalf in de ochtend, werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand in de Albrechtstraat. Op de bovenverdieping van het huis in Kudelstaart was brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle. Naar de oorzaak wordt onderzoek gegaan. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Foto: Marco Carels