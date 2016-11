Drukbezochte intocht van de Sint in Wilnis

Wilnis – Zaterdag jl , dat zal waarschijnlijk niemand zijn ontgaan, is Sinterklaas met zij gevolg weer in Nederland aangekomen. En zo ook in Wilnis. Moesten er bij de intocht in Maassluis honderden beveiligers en agenten worden ingezet en waren er protectie poortjes, in Wilnis was het een gemoedelijk, geweldig feest, waar geen agent of beveiligers is gesignaleerd. Wel heel veel dolblije kinderen, fantastische zwarte pieten, een Sint die alle tijd had voor de kinderen en een perfecte organisatie. Voor een uitgebreid (foto)verslag zie de Nieuwe Meerbode woensdag 16 november