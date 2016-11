Uithoorn- Zoals in heel veel plaatsen in Nederland, kwam ook Sinterklaas zaterdag aan in Uithoorn. De organisatie had het weer voor elkaar gekregen, de Sint was per helicopter van de boot gegaan en kwam om 10 uur aan in Uithoorn. Het zag zwart van mensen, werkelijk honderden mensen hadden zich verzameld aan de kade van de Amstel en zagen de Sint, traditiegetrouw met de boot aankomen. Voor een uitgebreid (foto)verslag zie elders in deze krant