Drietal lezingen in Crash Museum

Aalsmeerderbrug - Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 organiseert in het winterseizoen weer diverse lezingen met uiteenlopende onderwerpen. De lezingen worden gehouden op zaterdag tijdens museumopeningsuren. De start van de nieuwe reeks is aanstaande 8 oktober. Joost de Raaf vertelt deze dag over het F16 onderhoud in Afghanistan en zijn persoonlijke belevenissen. Zaterdag 5 november verzorgt Janny Herfst een lezing over de Amerikaanse B-17 ‘No Balls at all’. Dit verhaal heeft ze al eens verteld maar dit is een herziene versie met veel meer beeld materiaal. Zaterdag 17 december wordt het woord gegeven aan Jan Willem de Wijn. De Kudelstaarter komt vertellen over ‘de geboorte van Schiphol’ en wat zich 100 jaar geleden afspeelde rond de komst van Schiphol.

De aanvang van de lezingen is 13.00 uur. Toegang tot het museum bedraagt 3,50 euro voor volwassenen, kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 1,50 euro. Donateurs van het museum, veteranen en kinderen tot 6 jaar hebben gratis toegang. Het museum is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. In oktober kindermaand krijgen alle kinderen tot 12 jaar gratis toegang.

De tijdelijke tentoonstelling 100 jaar Schiphol ‘De jaren 1940-1945’ is nog steeds te bezichtigen.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460. Kijk voor meer informatie op www.crash40-45.nl of de facebookpagina van het luchtoorlog- en verzetsmuseum.