Drie bomen dood door vergif

Kudelstaart – De gemeente hoopt getuigen te horen die meer kunnen vertellen over de vergiftiging van een drietal bomen, twee in de Gozewijnstraat en één in de Huygensstraat. De bomen waren op 10 augustus door de inspectiedienst nog gezond bevonden. In de bomen zijn boorgaten aangetroffen van tien centimeter diep en een centimeter breed. In de boom in de Huygensstraat zijn vier zelfde gaten geboord en er is vloeistof aangetroffen. Doordat de bomen verkleurden is nader onderzoek gedaan en werden de boorgaten ontdekt.

Waarom iemand de bomen dood, is niet duidelijk. Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben, wellicht geboor gehoord hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.