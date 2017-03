DownTown Ophelia: Top evenement!

Aalsmeer – De eerste, maar zeker niet de laatste, editie van DownTown Ophelia afgelopen zaterdag 18 maart kan een heel groot succes genoemd worden. Zelfs de regen weerhield het publiek er niet van om massaal naar de Ophelialaan te komen. Tijdens DownTown Ophelia werd mensen met een verstandelijke beperking de kans gegeven om te laten zien dat zij heel wat in hun mars hebben en veel meer kunnen dan menigeen denkt.

In alle winkels staken de dames en heren de handen uit de mouwen. Ze zaten achter de kassa bij de supermarkt, hielpen kleding verkopen, pakten broodjes in, werken mee in de keuken van het restaurant en droegen zorg voor de bediening, tapten biertjes in het café en hielpen de politie een handjes. Dit laatste was een wens van Wessel. Hij mocht met agenten van de politie Aalsmeer en Uithoorn in een heus uniform het evenement ‘bewaken’. Een serieuze taak die hij met honderd procent inzet heeft uitgevoerd. Wessel heeft zelfs boetes uitgeschreven…

In de straat was ook een braderie met zo’n vijftigtal kramen waarin diverse verenigingen en instanties plaats hadden genomen. De kinderboerderij was er met enkele dieren, de brandweer verzorgde demonstraties, Sportservice Haarlemmermeer presenteerde diverse sporten voor mensen met een beperking en onder andere had Radio Aalsmeer haar eigen ‘glazen huis’ waar tegen een kleine bijdrage verzoeknummers werden gedraaid.

Voor de kinderen waren er leuke attracties en workshops en er was deze dag muziek. Zo was er na de opening door wethouder Ad Verburg en de onthulling van het kunstwerk van Michael Glanz een optreden van Opera Familia. Ook kon deze dag genoten worden van Danny Terp en het Meezingteam.

Een van de hoogtepunten was de modeshow. Geweldig om te zien hoe professioneel alle kleding werd geshowd. Terecht een luid applaus voor deze durfals. Veel complimenten ook voor de twee initiatiefnemers van dit evenement, Ilse Zethof en Ingrid Kranenburg. Het heeft ze heel veel uurtjes inzet en diverse hoofdbrekers gekost, maar DownTown Ophelia is prima verlopen, werd in de harten gesloten door velen. Top ‘meiden’, applaus voor jullie!

Foto: www.kicksfotos.nl