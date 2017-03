Dorpshuis De Springbok eert voormalig penningmeester

De Hoef – In november 2016 overleed Toni van Bemmelen, de toenmalig penningmeester van Dorpshuis De Springbok. Hij is jarenlang in die functie betrokken geweest bij het wel en wee

van het gebouw en met name bij de verschillende verbouwingen en aanpassingen waaraan hij actief meewerkte. Hij was al geruime tijd ziek maar liet zich daardoor niet weerhouden.

Zelfs toen het eigenlijk niet meer ging heeft hij er alles aan gedaan om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen en was er pas gerust op toen hij zag dat alles in goede handen was gekomen.

Gezien zijn verdienste en betrokkenheid heeft het bestuur van De Springbok gemeend hem te moeten eren met zijn naam te geven aan die zaal in het gebouw waar niet alleen wordt gesport maar o.a. ook toneelvoorstellingen worden gegeven. Van Bemmelen was ook lid en penningmeester

van deze vereniging en is dus mede daardoor belangrijk geweest voor de ontwikkeling van deze zaal.

Vrijdag heeft zijn echtgenote met daarbij de kinderen, ouders en vele genodigden het bij deze zaal aangebrachte bordje onthuld .