Doe ook (weer) mee aan NLdoet

Aalsmeer – Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar is er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen vrijwilligers deelgenomen.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn: “In Aalsmeer hebben we saamhorigheid hoog in het vaandel. Dat zien we niet alleen het hele jaar door bij de organisatie van de vele evenementen in Aalsmeer, maar ook elke keer weer bij de activiteiten van NL Doet. Ik ben erg trots op deze Aalsmeerse betrokkenheid. Ook dit jaar kunt u weer meehelpen bij één van de activiteiten die op de website: www.nldoet.nl staan. Door één dag of dagdeel te helpen kunt u veel bewoners en gebruikers weer een jaar lang laten (na)genieten. Het college van Aalsmeer heeft zich al opgegeven voor een aantal activiteiten. Doet u ook weer mee?”

Waar kunt u helpen?

Een greep uit de activiteiten in Aalsmeer waarbij vrijwilligers de armen uit de mouwen kunnen steken zijn:

Het schilderen van de hokken en speeltoestellen bij de Kinderboerderij aan de Beethovenlaan 118.

Het seizoen klaar maken van de Tuin van de Historische Tuin en de tuin bij Zorgcentra Meerlanden aan de Clematisstraat 16.

Het binnen klussen bij Scouting Tiflo aan de Stommeerweg 16, hier zijn zes ruimtes waar altijd veel klussen te doen zijn zoals schilderen, timmeren en kitten.

Het helpen bij de Pannenkoeken party en het wandelen of fietsen met cliënten van KDC De Lotusbloem aan de Hortensialaan 55.

Het opvrolijken van het schoolplein van OBS Samen Een met sport en spel. Hier kunt u helpen met het verven van de stoeptegels waarbij een renbaan, een levensgroot Mens erger je niet spel en een Twisterspel in de vorm van een schaap worden aangebracht met betonverf.

Het bezorgen van een heerlijke dag aan de bewoners van Rozenholm door te helpen bij het verzorgen van de handen en de nagels van de bewoners.

Naast deze activiteiten organiseert SPIE zaterdag 11 maart weer ‘Corvee Westeinderplassen’. Met vele bootjes, werkschepen en pramen wordt het plassengebied ontdaan van allerhande afval. Hiervoor zijn vele handen en vooral vaartuigen nodig. Ze starten om 8.00 uur s morgens en zijn rond 13.00 uur klaar. Als u zin heeft om te helpen bent u uiteraard van harte welkom.