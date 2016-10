Doe ook mee: Natuurwerkdag

Streek – Al minstens 10 jaar wordt op de eerste zaterdag van november de nationale natuurwerk dag gehouden. Het is volop tijd om te hooien, te snoeien en te knotten. Vorig jaar deden in heel Nederland meer dan 12000 mensen mee op ca 1000 locaties. Ook in en om de Haarlemmermeer wordt al sinds jaar en dag ecologisch natuurbeheer gedaan. Bij Stichting Meer Groen en De Heimanshof is het elke dag natuur werkdag, maar op en rond zaterdag 5 november ontvangt de vaste groep vrijwilligers graag veel mensen die ook een keer willen ervaren hoe leuk het is. Dat kan individueel, als maatschappelijke stage, in de vorm van een alternatief verjaardagsfeestje, als bedrijven uitje of als team buildings dag.

De mogelijkheden op en rond 5 november zijn :

Haarlemmermeer:

Bosbeheer in het mooiste en oudste bos van de Haarlemmermeer: Wandelbos Hoofddorp.

Oever-, orchideeën- en bosbeheer in de recreatie gebieden van Spaarnwoude: het Groene Carré, de Groene Weelde met de mogelijkheid van een pannenkoekenlunch als pauze ’activiteit’.

Bouwen van insectenhotels op De Heimanshof, met natuurlijk ook een rondlelding en de mogelijkheid van andere werkzaamheden zoals bomen knotten.

Heemstede:

Verfraaien en beheren van een natuurspeelplaats Meermond en van Landgoed Groenendaal. Op vrijdag 4 november gaan in landgoed Groenendaal duizenden bollen geplant worden in 15 hectare bos dat van esdoorns ontdaan is.

Amsterdam/Amstelveen

Beheer van de historische Haarlemmermeermuseum spoorlijn met de mogelijkheid van een rit met een antieke tram. Bij alle projecten zijn kinderen welkom.

Voor meer informatie en opgave: www.natuurwerkdag.nl, info@stichtingmeergroen.nl of bel 06-48226490.