Dj-cursus voor Radio vrijwilligers

Aalsmeer - Wat een mooie samenwerking onder één dak. House of Beats gaf de leuke mensen van Radio Aalsmeer een introductie cursus Dj-en mixen en produceren. Liefde voor muziek zorgt voor een mooie verbintenis. De reacties waren lyrisch. Dj’s en techneuten van de lokale Radio leerden anders naar hun vak te kijken. Aan het einde van de rit vroeg men om meer! Onderdeel van de cursus was ook het verzinnen van een Dj naam. Even voorstellen, van links naar rechts: Dj Floormanager, Dj Jay Linn, DJ Paco, Dj E=mc2, Dj Red en Dj Puur.