Diverse activiteiten op Historische Tuin

Aalsmeer – Het belooft spectaculair te worden. Zo is 2017 het Jaar van de Botanische Tuinen, wat gevierd wordt met ludieke activiteiten op de Historische Tuin. Op dinsdag 4 april openen de deuren voor publiek voor een nieuw seizoen. Tuinliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de winkelkas die boordevol voorjaarsbloemen en kleurrijke planten staat.

De landelijke Museumweek – Ontdek Ons Echte Goud – staat in het teken van Aalsmeerse vaartuigen. Bezoek de expositie over deze platbodem boten van 4 tot en met 9 april in de tentoonstellingskas.

Ter gelegenheid van de Nationale Museumweek wordt zaterdag 8 april de eerste publieksveiling van dit nieuwe seizoen gehouden. Om 15.00 uur trapt de veilingmeester af. Bezoekers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn om een plek op de koperstribune te bemachtigen. Eerder die middag, om 13.30 uur, is er een demonstratie Seringen enten.

Het openingsweekend vervolgt haar evenementen op zondag 9 april met demo’s Buxus knippen én Seringen enten. Tussen 13.30 en 15.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom om dit vakkundige schouwspel gade te slaan. De Historische Tuin is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.30 uur. Ingang via de ophaalbrug op het Praamplein. Kijk voor meer informatie op www.historischetuinaalsmeer.nl