Dit weekend: Toneel, muziek en exposities

Aalsmeer – Het is bijna weekend en dit betekent in Aalsmeer weer van alles te zien en te doen. Vrijdag 28 april is de N201 aan de Zwarteweg met name voor muzikanten. De bandbrouwerij staat op het programma en dit is muziek maken en instuderen met elkaar. Iedere gitarist, bassist, drummer, toetsenist, blazer en zanger(es) is welkom. Er zijn coaches voor de begeleiding aanwezig en voor wie als bandje een nummer in wil gaan studeren zijn oefenruimtes beschikbaar. De aanvang is 20.30 uur en natuurlijk wordt aanwezigheid van kijkend en luisterend publiek op prijs gesteld.

Zaterdag 29 april biedt de mogelijkheid om te gaan band ‘hoppen’. Zowel in Bacchus als in Joppe is livemuziek. In Bacchus in de Gerberastraat trakteert de band ‘Seaside Stringers’ op covers van onder andere The Kinks en Small Faces. Muziek uit de jaren zeventig en tachtig die menigeen nog bekend in de oren zal klinken. Aanvang is 21.00 uur. Na het succesvolle optreden van de Hobo String Band vorige week (zie foto) komt deze zaterdag de band ‘Sweet Mary Jane’ muziek maken in Joppe in de Weteringstraat. De driemansformatie brengt een ode aan de bluesrock uit de jaren zestig en zeventig. Vele legendarische liedjes worden ten gehore gebracht. Aanvang is 21.30 uur.

Toneelvereniging Kudelstaart presenteert zaterdag 29 april voor de tweede maal de klucht ‘Privé voor 2’ in het Dorpshuis. De aanvang is 20.15 uur. Kaarten zijn te koop bij Gall & Gall in Kudelstaart en bakkerij Vooges in Aalsmeer. De derde en laatste voorstelling wordt gegeven op zaterdag 6 mei.

Zondag 30 april biedt eveneens livemuziek. Op uitnodiging van KCA verzorgt de Pete Bogs Big Band een optreden bij de Nieuwe Meer. Reken op soepele swing, vette blues, dampende rock, opzwepende latin en loeistrakke funk. Aanvang is 16.00 uur. De Nieuwe Meer aan de Stommeerweg is bereikbaar via het pontje. In The Shack in Oude Meer deze zondag een bijzonder optreden. Muse fans kunnen hun hart ophalen tijdens de Muse Undercover. Vele bekende hits zullen klinken in de fraai ingerichte ‘club’ van Berry en Rian aan de Schipholdijk 253b. Aanvang is 16.00 uur.

Zaterdag 29 en zondag 30 april is de Historische Tuin open en hier zijn tal van activiteiten. Voor de kinderen een speurtocht, zaterdag om 15.00 uur een veiling op de originele klok uit de bloemenveiling en een kijkje kan genomen worden bij de exposities ‘Kroonjuwelen’ en de foto’s van leden van de Fotoclub Aalsmeer. Beide dagen open van 10.00 tot 16.30 uur.

In galerie Sous-Terre, tegenover de watertoren, is een bijzondere tentoonstelling te bezichtigen. ‘Doeken van Sterren’ laat werken zien van bekende Nederlanders, ook een schilderij met de handtekening ‘Trix’. Heel bijzonder. Zaterdag en zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. En het is het laatste weekend van de expositie ‘Bloemen’ in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9. Open zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

En dan heeft Aalsmeer natuurlijk nog de bioscoop waar tal van films voor alle leeftijden worden gedraaid, ook onder andere de nieuwe film ‘Guardians of the Galaxy’ Vol.2 en de grappige animatie ‘The Boss Baby’. Kijk voor alle films en tijden op de website van bioscoop Aalsmeer. Fijn weekend!