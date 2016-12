Dit weekend: Markten en (kerst)concerten

Aalsmeer – Het begint weer, kerstconcerten. De eersten vinden al dit weekend plaats. Zo geeft het ‘Bindingkoor’ zondagmiddag 11 december haar jaarlijkse kerstconcert in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55. Jozef, Maria, het kindeke Jezus, de ster, de engel en de herders worden in het programma bezongen. Het concert begint om 16.00 uur. Om in kerstsfeer te blijven (of te komen): Zondagavond verzorgt het 55+ koor ‘Route 66′ een kerstconcert in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout. De aanvang is 20.00 uur.

En natuurlijk zijn zaterdag 10 december overdag de wintermarkt in het Centrum en de kerstmarkt van de Lions in de Historische Tuin aanraders. Gezelligheid, kerststukjes maken, snuisterijen komen, lekkere hapjes en drankjes en een ijsbaantje op het Molenplein. De wintermarkt in het Centrum is van 10.00 tot 17.00 uur, de kerstmarkt van de Lionsclub duurt tot 18.00 uur.

Ook dit weekend: Zaterdagavond liveoptreden van de band Waste in café Joppe in de Weteringstraat vanaf 21.30 uur, cabaret van Max van den Berg ‘Op een bedje van rucola’ in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Aanvang: 21.00 uur. Zondag concert band Steam Power met Fay Lovski in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15.00 uur, blues met Ralph de Jong in The Shack, Schipholdijk te Oude Meer vanaf 16.00 uur. Liever iets ‘buiten’ doen? De watertoren is zondag open tussen 13.00 en 17.00 uur en naar boven klimmen mag. Voor wie alom in de kerstsfeer wil (blijven): Tuincentrum Het Oosten is zondag extra open tussen 12.00 en 17.00 uur en de kerstshow is prachtig!