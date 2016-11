Dit weekend: Film, muziek en toneel

Aalsmeer – Vervelen is een woord wat niet in het Aalsmeerse woordenboek zou staan, als deze er was natuurlijk. In Aalsmeer is namelijk altijd wel iets te doen en te beleven. Zo kan vanavond, vrijdag 4 november, een bezoek gebracht worden aan het Pianogala in Bacchus in de Gerberastraat en zijn (beginnende) muzikanten welkom op de Bandbrouwerij in N201 aan de Zwarteweg. Aanvang beiden om 20.30 uur. Voor degene die liever actief bezig willen zijn: Koppelkaarten in buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan en darten bij Poel’s Eye in het Dorshuis van Kudelstaart. Start beiden om 20.00 uur.

Lezing, kunst, toneel en muziek

Zaterdag 5 november schijnt het regenachtig te worden, maar in alle winkels is het droog, evenals in de musea. In het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum in Fort Aalsmeer langs de Aalsmeerderdijk begint om 13.00 uur een interessante lezing met beelden over Luitenant Arthur W. Starratt. Ronddwalen door dit museum is een aanrader. Elke zaterdag open tussen 11.00 en 16.00 uur. In het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is de tentoonstelling ‘Starting over Late’ te zien. Aparte kunst. Tot en met 4 december en iedere donderdag tot en met zondag open van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. En dan is het ‘s avonds tijd voor livemuziek of toneel. De Rijzenspelers brengt de klucht ‘Koppen dicht’ in dorpshuis De Reede in Rijsenhout. Aanvang is 20.00 uur, voorstellingen ook op 11 en 12 november. In Bacchus is de Amerikaanse zangeres Cindy Peress te bewonderen. Samen met haar band The Blues Heretics verzorgt zij een optreden in het culturele cafe in de Gerberastraat. Volgens de organisatie een topmuzikante en entertainer. Open vanaf 21.00 uur. Cafe Joppe in de Weteringstraat is zaterdagavond het podium voor de driemansformatie The Anchor Creek (zie foto). Reken op snelle rocknummers en experimentele zachte liedjes. De band presenteert haar debuutcd ‘Familie’. Aanvang rond 21.30 uur, toegang gratis.

High tea, film en planten

Ook zondag 6 november dient qua muziek een keuze gemaakt te worden. Er is voor ieder wat wils. Een high tea met popkoor Soundsation in de Spil Kudelstaart vanaf 15.30 uur, een klassiek concert verzorgt door het Animato Kwartet in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg vanaf 15.00 uur, de band Mirage brengt een tribute to Fleedwood Mac in The Shack in Oude Meer (Schipholdijk 253b) vanaf 16.00 uur en Bioscoop Aalsmeer presenteert de film ‘Fataal’ van Jesse Bleekemolen om 18.45 uur (ook op woensdag 9 november, zelfde tijd). Tot slot een laatste tip: Tuincentrum Het Oosten aan de Aalsmeerderweg 393 is zondag open tussen 12.00 en 17.00 uur.

Fijn weekend!