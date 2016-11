Dione Bril schoolkampioen lezen bij de Eendracht

Mijdrecht – Wekenlang werd er druk geoefend met voorlezen in de groepen 7 en 8! Uit heel wat kandidaten uit beide groepen werd in een heel spannende finale op vrijdag 17 november Dione Bril uit groep 8 uitgekozen door een jury die bestond uit 2 leerlingen van groep 7, twee leerlingen van groep 8 en de beide juffen. Dione heeft zo prachtig voorgelezen uit het boek ‘Zwarte sneeuw’ van Simone van der Vlugt, dat zij onze school mag gaan vertegenwoordigen in de Nationale Voorleeswedstrijd. De Eendracht heeft Dione direct opgegeven voor de vervolgrondes. Onze schoolkampioen vertegenwoordigt de school in februari/maart 2017 in de lokale en regionale vervolgrondes die de bibliotheken organiseren. Voor de regionale winnaars volgt de provinciale finale in april. Alle provinciale winnaars strijden ten slotte in de zinderende landelijk finale die jaarlijks eind mei plaats vindt om de titel De Nationale Voorleeskampioen.