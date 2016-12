Dikke pluim voor vrijwilligers Boerenvreugd

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 7 december was het de dag van de vrijwilligers. Gelukkig heeft kinderboerderij Boerenvreugd en grote groep trouwe vrijwilligers. Allemaal mannen, vrouwen en kinderen die hun vrije tijd besteden aan het in stand houden en verbeteren van de kinderboerderij. Ze zorgen dat de speeltuin netjes en actueel blijft, het winkeltje open kan, de hokken van alle dieren mooi en functioneel blijven, ze geven alle dieren natuurlijk eten en verzorgen ze en voor alle extra activiteiten die georganiseerd worden dragen zij ook de zorg.

“Een dikke pluim voor al deze harde werkers”, kopte het bestuur van Boerenvreugd op facebook. Helemaal mee eens. Aalsmeer kan trots zijn op haar kinderboerderij, die dagelijks wordt bezocht door inwoners uit de gemeente en uit de verre regio. Boerenvreugd is bijzonder kindvriendelijk en uitnodigend om te bezoeken. Applaus voor alle vrijwilligers!

De toegang tot Boerenvreugd is overigens gratis en dat terwijl de ‘tent’ zonder subsidie draait. Bij de in- en uitgang staat een varken en hier kan iedere bezoeker een kleine bijdrage in doen! Dus, leuke ochtend of middag gehad op de kinderboerderij? Laat het blijken en geef een (klein) geldbedrag.

Ondanks de trouwe groep vrijwilligers, is extra hulp altijd welkom. Wil jij/u ook helpen? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Er is voor iedereen wel een passende rol te vinden!