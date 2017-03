‘Dikke’ cheque SLS voor Oude Veiling

Aalsmeer – Alleen maar vrolijke gezichten dinsdagmiddag 7 maart in De Oude Veiling. Bestuurslid Ad Rutten van de Stichting Leefomgeving Schiphol kwam de subsidiecheque uitreiken aan de gemeente voor het project ‘huiskamer van Aalsmeer’. “Het project De Oude Veiling is een goede invulling van de doelstelling van onze stichting. Wij zijn van mening dat het project een grote toegevoegde waarde geeft aan de sociale cohesie van Aalsmeer. Als het project gereed is, kan een breed gedeelte van de inwoners, jong en oud, gebruik maken van deze voorziening.”

Rutten roemde de maatschappelijke plus vanwege het multifunctionele gebruik en de duurzaamheid op korte en lange termijn. Lang heeft de SLS niet na hoeven denken om voor dit project een cheque uit te schrijven, zo liet hij weten. De cheque vulde hij ter plaatse in. De stift werd ter hand genomen en de cijfers 762.000 euro kwamen in beeld. Een prachtige bijdrage voor de verbouwing die totaal circa 1,2 miljoen euro gaat kosten.

De cheque werd in ontvangst genomen door wethouder Robbert-Jan van Duijn van Schipholzaken. Hij toonde zich verheugd, bedankte hartelijk, maar zei wel kritisch te blijven ten opzichte van Schiphol. Aalsmeer ervaart van de luchthaven zowel lusten als lasten met hinder van de Aalsmeerbaan, Kaagbaan en Zwanenburgbaan. “Met het project De Oude Veiling kunnen wij iets doen aan de leefbaarheid, aan de sociale samenhang in Aalsmeer.”

Daarna was het woord aan wethouder Gertjan van der Hoeven, die met name inging op het verloop van de aankoop van het gebouw tot wat tot nu toe bereikt is met de diverse partners. “Ik ben blij en trots op dit concept, op dit wat het kloppend hart gaat worden in Aalsmeer, voor jong en oud.”

Er moet overigens nog wel veel gebeuren voordat cliënten van Ons Tweede Thuis bezoekers voorzien van een hapje en een drankje, de doorgang met de bibliotheek is gemaakt en het bruisende themagebouw open kan. De planning neemt nog zo’n half jaar in beslag, daarna volgt een grootste verbouwing. “Volgend jaar zomer hoop ik met u het glas te kunnen heffen op de huiskamer van Aalsmeer”, aldus de wethouder tot slot. Met een informeel samenzijn werd deze bijzondere en gulle middag beëïndigd.

Meer subsidie

Naast de subsidie voor De Oude Veiling zijn er mogelijkheden voor nieuwe projecten. Begin februari hebben inwoners en ondernemers hiervoor ideeën aangedragen tijdens een brainstormavond. In de komende maanden werkt de gemeente de projectideeën uit en zullen deze aan de Stichting Leefomgeving Schiphol voorgelegd worden. Via de tweede trans gaat de SLS opnieuw gemeenten ‘trakteren’.

Foto: Wethouder Robbert-Jan van Duijn met de cheque van SLS.