Dief krijgt twintig maanden cel!

Aalsmeer – De 21 jarige Pool, die van de zomer diverse goederen had gestolen uit bedrijven op en rond de Hoge Dijk en insluiping had gepleegd in een caravanstalling aan de Aalsmeerderweg, zit nu voorlopig zo’n anderhalf jaar achter de tralies.

De man had na zijn aanhouding drie maanden voorarrest gehad en was eind november twee weken voor de rechtzitting naar huis gestuurd. Opnieuw was hij aan het stelen gegaan en hebben agenten hem op zondag 27 november rond half elf in de avond op de Hoge Dijk weer in de kraag gevat en vastgezet.

Op woensdag 28 december heeft de rechtzitting plaatsgevonden en heeft de rechter de 21 jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf waarvan 4 voorwaardelijk. Er wordt geen vrijstelling gegeven.