Diamond baseballers bij Thamen

De Kwakel – Op zaterdag 29 april spelen de jeugdteams van de Amsterdam Diamonds Baseball Academy hun competitiewedstrijden tegen de Bixie Baseball Academy (regio Noord-Brabant/Limburg) op de velden van Honk- en Softbal Vereniging Thamen aan de Vuurlijn.

Zowel de aspiranten als de junioren teams spelen die dag twee wedstrijden aan de Vuurlijn. De junioren wedstrijden beginnen om 10.00 en 12.30 uur, de aspiranten wedstrijden beginnen om 15.00 uur en 16.40 uur.

In de Diamonds teams spelen ook drie jongens uit Uithoorn en Aalsmeer. Bij de aspiranten is dat Lucas Vos en bij de junioren spelen Daniël Vos en Lucas Blonk. Stuk voor stuk talentvolle honkballers die de afgelopen jaren gescout werden bij Thamen en de overstap maakten naar de Diamonds. In Nederland zijn zes Baseball Academies die volgens het KNBSB meerjaren opleidingsplan zorgen voor het opleidingstraject van honkbaltalenten in de regio. Dat betekent dat de beste jonge honkballers in de regio onder verantwoordelijkheid van de KNBSB worden geselecteerd en binnen de honkbalschool worden opgeleid. De talenten trainen professioneel en spelen wedstrijden op topniveau, waardoor zij zich optimaal ontwikkelen. Na hun opleiding binnen de honkbalschool stromen de talenten uit naar de deelnemende topsportverenigingen, of vervolgen zij hun opleiding in de USA.

Thamen is dan ook zeer verheugd deze vier jeugd topteams te mogen ontvangen. Voor een ieder die kennis wil maken met deze prachtige sport is dit een uitgelezen kans om leuke honkbalwedstrijden te zien. Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom bij Honk- en Softbal Vereniging Thamen aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel. Voor meer informatie : www.thamen.info of www.diamondsbaseball.nl.