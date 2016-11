Diamanten bruiloft Elsje Visser en Dirk Hoogendoorn

Uithoorn – Het echtpaar Hoogendoorn-Visser uit Uithoorn werd op 2-11-2016, hun trouwdag, blij verrast door een brief van de koning en de koningin met de felicitaties.

Els en Dirk zijn 60 jaar getrouwd!!!!!

Het huis stond al snel vol met mooie boeketten bloemen.

Helaas kon de burgemeester wegens ziekte niet aanwezig zijn, maar de locoburgemeester,

M.D. Polak nam de honneurs waar.

Het werd een gezellige middag waarbij het echtpaar veel wist te vertellen. Dirk heeft vroeger bij Vettewinkel, de Cindu en later bij Sigma Coatings gewerkt. Els was huisvrouw maar toen de kinderen wat groter werden heeft ze veel in de mode gewerkt. Samen hebben ze heel veel mooie vakanties gehad en genoten van hun (sta)caravan. Het lijf wordt wel iets minder maar Els is nog steeds actief als vrijwilligster in het Hoge Heem en Dirk mag graag in de omgeving een stuk fietsen.