Deze vrijdag: Rotary Santa Run!

Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 16 december organiseert de Rotary Club opnieuw de Santa Run. Een jaar is overgeslagen, maar nu wordt deze gezellige en sportieve loop weer gehouden. Iedereen kan en mag meewandelen. Er is een leuke route met opdrachten en stempelposten uitgezet, die ongeveer een uur duurt. De start is om 19.00 uur bij de Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Deelname voor volwassenen is 15 euro en kinderen betalen om mee te lopen voor twee goede doelen 10 euro. Dit bedrag is inclusief Kerstmanpak, baard, muts en een medaille bij de finish. En alle deelnemers hebben gratis toegang tot de afterparty in de Studio’s vanaf 20.30 uur met een optreden van de rockband de Hucksters. Overige bezoekers betalen 10 euro om dit vijftal te zien en te horen spelen. Inschrijven kan via www.Aalsmeer.RotarySantaRun.nl. De Kerstmanpakken zijn af te halen bij Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat en Espago in de Ophelialaan. De opbrengst van de Rotary Santa Run is voor de Moederverwendag en de Mike Multi Foundation (voor gehandicapte sporters).