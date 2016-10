Denk mee over toekomst van de forten

De Ronde Venen – De forten in De Ronde Venen zijn bijzondere bouwwerken met een rijke geschiedenis waar we zuinig en zorgvuldig mee om moeten gaan. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we dit bijzondere erfgoed behouden? En welke ontwikkelingen passen het beste bij onze forten en hun omgeving? Op maandag 14 november 2016 organiseert de gemeente De Ronde Venen een bijeenkomst in De Boei in Vinkeveen om hier met omwonenden, eigenaren, ondernemers, andere belanghebbenden en geïnteresseerden over te praten.

De gemeente De Ronde Venen wil de natuur en cultuurhistorie op en rondom haar forten behouden.

De avond staat in het teken van vijf forten: het fort bij Uithoorn en Nigtevecht, fort Waver Amstel, fort in de Botshol en fort aan de Winkel.

Heeft u belangstelling om mee te denken over de toekomst van de forten in De Ronde Venen? Meld u dan aan voor een rondetafelgesprek graag vóór 10 november 2016. U kunt dit doen door een mail te sturen aan Vera Driessen via v.driessen@derondevenen.nl. Vermeld daarin uw naam en over welk fort u wilt meepraten.