Denk mee over de toekomst van het groen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Bomen, struiken, heesters, gras in tuinen, parken en stroken; het groen maakt een belangrijk onderdeel uit van onze openbare ruimte. Maar hoe gaan we om met het openbaar groen in de gemeente? Hoe willen we dat ons groen er over twintig jaar uitziet? Wat is het ideaalbeeld dat daarbij past?

De gemeente wil de komende maanden met inwoners, wijkcomités en groengroeperingen een groenbeleidsplan opstellen. Dit plan geeft inzicht hoe de gemeente de komende twintig jaar met het openbaar groen omgaat. De toekomstvisie wordt gebaseerd op streefbeelden. Op die manier wordt voor iedere inwoner inzichtelijk hoe het gewenste toekomstbeeld van het openbaar groen in zijn of haar omgeving eruit komt te zien.

Adviesgroepen

Voor elke kern in De Ronde Venen wordt het gewenste toekomstbeeld op gebied van openbaar groen geschetst. Er worden acht adviesgroepen gevormd: Abcoude, Baambrugge, De Hoef, Amstelhoek, Wilnis, Vinkveen/Waverveen. Mijdrecht is opgedeeld in twee adviesgroepen: de jaren ’80-’90 wijken Hofland-Noord, Molenland en Twistvlied/Wickelhof én de jaren ’60-’70 wijken Hofland-Zuid en Proostdijland. De adviesgroepen bestaat behalve uit inwoners ook uit vertegenwoordigers van wijk- en dorpscomités en groene verenigingen.

Per adviesgroep zijn vijf plaatsen beschikbaar voor inwoners die mee willen denken en praten over het gewenste groenbeeld in hun buurt. Zijn er meer aanmeldingen, dan geldt het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Per adviesgroep worden twee bijeenkomsten georganiseerd.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om mee te denken over de toekomst van het openbaar groen in uw omgeving? Meld u dan aan voor de adviesgroep in uw kern of wijk. U kunt dit doen door een mail te sturen naar Marloes Pikkemaat E. m.pikkemaat@derondevenen.nl met daarin uw personalia of door te bellen met T 0297 29 16 16.