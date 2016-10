Democratie centraal in Nederland Leest

Amstelland - Nederland Leest zet na tien succesvolle edities niet meer jaarlijks één boek centraal, maar een thema. In 2016 is dat: democratie. De campagne wil Nederland niet alleen aan het lezen zetten, maar ook aan het debatteren. Daarmee sluit Nederland Leest aan bij de functie van de openbare bibliotheek als centrum voor ontmoeting en debat. Drie boeken zijn hierbij gekozen, die de hele maand november door de bibliotheken worden uitgedeeld aan leden en niet-leden. Maar eerst wordt hun mening over een aantal stellingen over democratie gevraagd. De boeken waaruit gekozen kan worden zijn: Heer van de vliegen van William Colding, Liefde en schaduw van Isabelle Allende en Morten van Anna Levander.

Tijdens Nederland Leest 2016 legt de bibliotheek onze democratie langs de meetlat. Is de democratie bestand tegen de huidige problemen en uitdagingen? Biedt zij de beste garantie voor vrijheid? Meebeslissen in een referendum: een feest of fiasco? Draait het om de macht van de meerderheid, of wordt juist iedereen gehoord? Hoe zit het met de rechten, maar ook de plichten van de burger?

Diverse opiniemakers hebben zich aan de campagne verbonden en denken mee. Hieronder Stine Jensen, Jort Kelder, Bart Jan Spruyt, Gerdi Verbeet, Pieter Derks, Maarten van Rossem en Petra Stienen. Deze laatste ontving in maart van dit jaar de Aletta Jacobsprijs en komt op vrijdag 25 november naar de bibliotheek aan het Stadsplein in Amstelveen en zal onder andere antwoord geven op de vraag: Hoe gaan we om met het verschil in onze samenleving? De avond begint om 20.15 uur en duurt tot 22.00 uur. Toegang is 12,50 euro en voor bibliotheekleden 10 euro. In de voorverkoop gaat hier nog een euro van af. Meer info en kaarten via www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland bibliotheken.