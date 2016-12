Deelname inwoners aan Groot Dictee

Aalsmeer – Het Groot Aalsmeers Dictee kent jaarlijks een grote groep vaste deelnemers uit Aalsmeer en Kudelstaart die met elkaar de strijd aangaat wie deze keer gekroond wordt tot taalkoning of taalkoningin. Het Aalsmeers Dictee lokt ook ieder jaar enkele taalfanaten, die hier een lange reis voor over hebben. Nu gaan twee inwoners uitfladderen naar Den Haag. Ze mogen deelnemen aan het Groot Dictee der Nederlandse taal. Bijzonder en een hele eer, want elk jaar worden slechts vijftien Nederlanders geselecteerd voor deelname. Naast overigens een groep BN’ers en Vlamingen.

Annemarie Braakman en Berry Philippa uit Aalsmeer hebben de uitnodiging ontvangen. “Een leuk nieuwtje”, kopt Boekhuis Aalsmeer op facebook. Leuk? Geweldig en wat goed! Hopelijk houden Annemarie en Berry de zenuwen in bedwang en weten zij hoog in de lijst te eindigen. Het Groot Dictee der Nederlandse taal wordt volgende week zaterdag 17 december afgenomen in het gebouw van de Eerste Kamer en wordt live uitgezonden op televisie. Allemaal voor de buis! En Annemarie en Berry: Heel veel succes!

Foto: Uitslag Groot Aalsmeers Dictee in ‘t Wapen van Aalsmeer.