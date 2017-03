Deel Vinckebuurt blijft nog braak liggen

Uithoorn. Woningbouwontwikkelaar Zeeman Vastgoed ziet zijn plannen om het al jaren braakliggende terrein langs de Petrus Steenkampweg (naast de busbaan) met nieuwbouw onder de naam ‘Allure aan de Amstel’ te vullen nog altijd door de provincie Noord-Holland gedwarsboomd. Die heeft een paar jaar geleden beslag laten leggen op de gronden vanwege een juridisch geschil tussen Zeeman Real Estate (onderdeel van Zeeman Vastgoed) en de provincie in een zaak rond het project Distriport bij Hoorn in Noord-Holland. “De Hoge Raad zou naar verwachting eind 2016 een uitspraak in de juridische procedure rond het project hebben gedaan. Dat is gebeurd en inmiddels heeft de Hoge Raad het arrest van het Hof Amsterdam vernietigd en de zaak doorverwezen naar het Hof Den Haag. Een stap in de goede richting! Hoewel wij de verwachting hadden dat als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad de beslagen direct zouden worden opgeheven, is intussen gebleken dat de Provincie er toch voor heeft gekozen om de juridische procedure voort te zetten. De beslagsituatie is dus helaas op dit moment nog ongewijzigd,” zo laat men in een nieuwsbericht weten. “Uiteraard claimen wij, op basis van de uitspraak van de Hoge Raad, dat de beslagen zo spoedig mogelijk worden opgeheven. Maar daartoe zullen we eerst nieuwe uitspraken van het Gerechtshof in Den Haag en de Rechtbank in Haarlem moeten afwachten. Naar verwachting zal de Rechtbank Haarlem deze zomer uitspraak doen en het Hof Den Haag pas in het najaar van 2017,” aldus Zeeman Vastgoed in een verklaring.

Dat betekent dat er ook dit jaar geen (voorbereidende) bouwactiviteiten op het terrein langs de Petrus Steenkampweg zullen plaatsvinden. Schadelijk voor de ontwikkelaar, maar ook voor de gemeente Uithoorn die haar plannen net zo doorkruist ziet.

Niettemin hoopt Zeeman Vastgoed mensen te kunnen ‘warmhouden’ voor het nieuwbouwplan. Ondertussen werkt wij op de achtergrond samen met de gemeente en BPD door aan de voorbereidingen voor de realisatie, waaronder bijvoorbeeld de renovatie van de Van Meetelenstraat en de architectonische uitwerking van het appartementencomplex langs de Amstel. Hoe men dat deel van de Vinckebuurt als nieuwbouw voor ogen heeft ziet u in bijgaande impressie. Het mag van waardering getuigen dat Zeeman Vastgoed vertrouwen blijft houden in de goede afloop van het geschil en dat men uiteindelijk dit prachtige project kan gaan realiseren. Maar dat zal helaas nog wel even duren.