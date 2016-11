De Veenlopers organiseert clinic

De Ronde Venen – De Veenlopers gaan na de succesvolle Zilveren Turfloop door met het organiseren van een clinic en nu op weg naar de PK Bosdijkloop in Vinkeveen, die gehouden wordt op 19 februari 2017. De 10-weekse clinic zal starten op donderdagavond 15 december om 19.30 uur, verzamellocatie Ontspanningweg 1 Mijdrecht (zij ingang van OptiSport) en is geschikt voor iedereen van starters t/m gevorderden. Er worden twee groepen gevormd nl. 5 km en 10 km/21,1 km. Deze groepen zullen door gediplomeerde trainers worden begeleid. De kosten voor deze clinic bedragen € 42,50. Dit is inclusief het inschrijfgeld voor deelname aan de PK Bosdijkloop. Aanmelden kunt u doen op de website van de Veenlopers www.veenlopers.nl, onder: inschrijven clinic PK Bosdijkloop.